Chef Rosita continua la sua avventura: adesso l'ultima sfida con la Toscana per conquistare il titolo

Chef Rosita Merli non si ferma più. E conquista la finale di Cuochi d'Italia All Stars. Ad attendere la cuoca umbra, di Gubbio per l'esattezza, la rappresentante della Toscana. L'appuntamento per la sfida all'ultima portata è per domani, venerdì 4 dicembre, alle 19.30, in prima assoluta su TV8.

Nella finalissima di Cuochi d’Italia - All Stars saranno un primo ed un secondo piatto a decretare il vincitore, in un testa a testa tra le due finaliste che, fino ad ora, hanno saputo far valere i sapori della propria tradizione e conquistare il palato della giuria.

Riuscirà chef Rosita, anche questa volta, a portare la sua Umbria alla vittoria?

In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Diego Rossi.

Rosita approda all'atto finale dopo aver la sfida in semifinale contro la Sardegna