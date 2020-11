La cucina umbra protagonista in Tv 8: a "Cuochi d’Italia - All Stars" la super sfida ai fornelli con il Trentino

Super sfida ai fornelli tra l’Umbria e il Trentino, le regioni protagoniste in Tv della nuova puntata di Cuochi d’Italia - All Stars, in onda giovedì 12 novembre, alle 19.30, in prima assoluta su TV8. La cuoca umbra si chiama Rosita Merli e proviene da Gubbio. In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Giuliano Baldessari.

Nella contesa tra regioni italiane, infatti, a sfidarsi per la vittoria saranno proprio le due regioni, che gareggeranno a suon di piatti tipici della tradizione, cercando di conquistarsi il voto positivo dei due chef in giuria.

I due concorrenti di lunedì, che si sono guadagnati l’accesso alla Fase 2, sfideranno i 12 campioni dei 12 tornei di Cuochi d’Italia, portando in gara ognuno il proprio piatto forte. I giudici, invece, porteranno in scena il proprio piatto stellato misterioso.

Ogni puntata, un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito in giuria: oltre a chef Baldessari, ci saranno Alessandro Borghese, Diego Rossi, Davide Palluda, Igles Corelli, Bruno Barbieri e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10mila euro in gettoni d’oro.