INVIATO CITTADINO Preparate le narici: ai nastri di partenza una nuova impresa del re di Solomeo

Preparate le narici. Fonti certe, anzi certissime, danno ai nastri di partenza una nuova impresa del re di Solomeo. Pronta per il lancio ufficiale una linea di profumi targati Cucinelli.

È d’altronde noto come le attività di Brunello Cucinelli abbraccino ormai un orizzonte sempre più vasto di prodotti legati al fashion, all’artigianalità etica, alla manualità preziosa, al gusto, alla classe, al rispetto della natura e delle persone.

Cucinelli non sbaglia un colpo. È ormai accreditato come il re Mida, capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca.

Le sue creazioni a tutto campo non hanno limiti: uomo, donna, bambino, scarpe, occhiali… e chi più ne ha più ne metta.

Sussurri, bisbigli, propositi usciti dalla factory di Solomeo dànno per certo questo nuovo cimento. Non è dato conoscere particolari, ma – a quanto trapelato – Cucinelli si sarebbe affidato a un Mastro profumiere di rango al lavoro da qualche tempo. Che, con ogni probabilità, sarebbe in grado di occuparsi anche della distribuzione.

La logica sarà sempre quella dell’essenza che… più naturale non si può. In linea di continuità e coerenza con la sua filosofia, fondata sull’uomo come custode dell’universo, della natura, della bellezza del creato. Una visione intrisa di francescanesimo, ma non necessariamente di pauperismo ideologico.

Per sapere quali linee, per quali fasce di pubblico, a che prezzi verrà proposta questa linea di prodotti, ci sarà da attendere. Ma poco, pochissimo. Forse l’annuncio domani stesso e c’è chi dice da Milano.

Curiosità e interesse sotto traccia anche in settori specializzati. Assai probabile che si tratterà di profumeria di nicchia, dal prezzo non proprio popolare. Non li si troverà al supermercato o in store economici. Ma in negozi blasonati. Come è logico attendersi per un prodotto degno del suo brand.