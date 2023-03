INVIATO CITTADINO Cucinelli lancia una sua linea di profumi

Heri dicebamus. Cucinelli annuncia il lancio di una propria linea di profumi. Lo avevamo dato in anteprima esclusiva come notizia certa, uscita dall’entourage del re del cachemire. Circostanza puntualmente verificatasi.

Non si tratta di rivendicare primazie, ma di rendere omaggio alla pura verità. Oltre che a un imprenditore instancabile e dal fiuto inesauribile.

Peraltro, quanto annunciato (dall’Inviato Cittadino e dall’Ufficio stampa del tycoon di Solomeo) è perfettamente in linea con la filosofia che ispira il complesso della sua produzione.

Brunello, ambasciatore e tutore del bello, non poteva che offrire fragranze dichiaratamente di lusso e ispirate a una visione di panteismo naturalistico, coerente con la sua filosofia e i suoi principii etici di armonia col Creato e di sostenibilità ambientale.

Profumi, dunque, che evocheranno i profili francescani del nostro paesaggio (colori e odori) e la storia dei nostri borghi. In primis, il “profumo” della comunità protetta da san Bartolomeo.

Creazioni olfattive di rango la cui distribuzione è ancora da conoscere. Sarà cioè da vedere se Cucinelli si riserverà la facoltà e il privilegio di commercializzare in modo esclusivo i prodotti (pour homme et pour femme) nei suoi numerosi atelier sparsi per il mondo.

O se invece affiancherà questa vendita alla distribuzione “libera” appoggiandosi a negozi di prestigio, destinati ad una clientela di nicchia.

È infatti presumibile che i profumi Cucinelli saranno commercializzati a prezzi non proprio popolari, come esigono la qualità della ricerca sottostante al prodotto e la preziosità delle fragranze utilizzate. Ci esprimeremo nel merito appena “annusati” i nuovi prodotti. Che non saranno certo di bassa fascia.

Non li troveremo, insomma, al supermercato. Ma in prestigiose e qualificate location nazionali e internazionali. Come fiore all’occhiello di cultura e fashion di sicuro appeal.