VISTI PER VOI Teatro Cucinelli. "Fly me to the moon" con Corrado Augias

Teatro Cucinelli. “Fly me to the moon” con Corrado Augias. Appunti per una conversazione fra musica e letteratura.

Un garbato pomeriggio tra citazioni leopardiane, calviniane, ariostesche… e perfino nipponiche, unificate dal titolo “Viva il chiaro di luna”. Vagando e divagando fra assonanze e richiami musicali. A dimostrazione di come il genio di Beethoven, Bellini e Debussy sia riconducibile a sensibilità che, in forme e stilemi diversi, esprimono analoghe sensazioni, stati d’animo e vibrazioni conformi. Quando non, addirittura, si/ci pongono le eterne domande sulla condizione esistenziale. A far capo da Leopardi, amatissimo e citatissimo.

Una conversazione da salotto, vagando e divagando anche sulla tastiera. E dimostrando – caso mai Augias ne avesse avuto bisogno – non solo capacità di grande affabulatore, ma anche vocazione da didatta. Specie da parte del Maestro Aurelio Canonici che non si limita ad eseguire, ma spiega e motiva, suggerisce, accetta/accenna ardite analogie. Raccogliendo domande e suggestioni, finto ingenue, di Augias che intercetta corrispondenze fra le note liquide di Debussy e gli stagni impressionisti, colpiti da obliqui raggi solari. Con stimolanti spigolature sulla differenza (da orecchio musicale) fra un do diesis e un re bemolle, prodotto sulla tastiera di un violino. Roba da iniziati, ma assai gradita a un pubblico autoselezionato.

Il tutto per un’ora di gradevole intrattenimento. Con Selene sullo sfondo.

Ps. Poteva, magari, essere il caso per citare il disamore, o la mania distruttiva, di quanti – come Marinetti – intendevano fare killeraggio (di cuori e di musei, di arte e letteratura) “uccidendo il chiaro di luna”. Ma saremmo stati troppo lontani da una sensibilità romantica leopardiana e “augiasiana”. E forse anche dalla nostra.