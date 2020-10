Arriva "Cuccia Sospesa", l'iniziativa di AFAS ed Enpa verso gli amici a 4 zampe meno fortunati

Non solo solidarietà per le persone, ma anche per gli animali: arriva un’iniziativa in favore di questi ultimi attiva in tutte le 14 sedi AFAS, ovvero una raccolta di prodotti di prima necessità da destinare agli amici a quattro zampe che sono meno fortunati di quelli che abbiamo nelle nostre case. Si chiama "Cuccia Sospesa”, ed è la campagna che ha come obiettivo quello di procurare a cani e gatti bisognosi quello di cui necessitano di più: alimenti e medicinali. La raccolta è rivolta quindi agli animali che non hanno la fortuna di avere una famiglia che li accudisca: l’intento è quello di far sì che anche loro possano trovare cure adeguate e cibo, proprio come all’interno di una cuccia domestica.

L’iniziativa è di AFAS, l’Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia, e realizzata in collaborazione con ENPA, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Grazie alla solidarietà di chi vorrà donare sarà possibile raccogliere tre tipi di prodotti: alimenti di tipo secco o umido, antiparassitari e antielmintici.

Come aderire

Partecipare alla raccolta è molto semplice: basta recarsi in una delle 14 farmacie AFAS - comprese quindi anche le sedi di Magione, Todi e Città della Pieve - e acquistare uno o più prodotti da donare per lasciarli poi negli appositi contenitori destinati alla raccolta. L’iniziativa andrà avanti fino alla fine dell’anno e della distribuzione di quanto raccolto si occuperà la sezione di Perugia di Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali che da più di 30 anni si dedica ad accogliere, salvare e aiutare gli animali meno fortunati.

La raccolta “La Cuccia Sospesa” rientra nella più ampia campagna “Mi Fido” messa in campo da AFAS in favore degli animali e che prevede diverse iniziative rivolte anche agli animali domestici e ai loro proprietari. Tra queste l’accesso a consulenza e consigli su cura e benessere dell’animale, a servizi mirati e a prezzi calmierati su un’ampia selezione di prodotti in particolare alimenti e medicinali veterinari.