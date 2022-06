INVIATO CITTADINO Crolla parte del solaio, chiuso il piano superiore del Parcheggio del Mercato Coperto

Chiuso il piano superiore del Parcheggio del Mercato Coperto. Crollata una parte del solaio in vetroresina. Capienza ridotta fino alla messa in sicurezza.

Un evento che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Se solo l’utente, quasi investito dal crollo, si fosse trovato un metro più avanti. Stupore, paura e felicitazioni per la buona sorte. I frammenti di quel materiale sono taglienti come il vetro e avrebbero potuto causare l’effetto ghigliottina.

(foto Sandro Allegrini)

Un paio di motociclette parcheggiate nella zona del crollo sono state portate al pianterreno.

Ha veramente dell’incredibile quanto è successo. Anche perché quel solaio era stato sostituito recentemente e nulla lasciava presagire un evento tanto drammatico.

Intanto è stato impedito l’ingresso coi mezzi al piano superiore. Anche l’accesso interno pedonale attraverso la scala in ferro è stato segnalato col nastro da cantiere.

Certo che si dovranno compiere accertamenti e indagare su eventuali responsabilità.