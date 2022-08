INVIATO CITTADINO Strada Ponte Rio, il muro di contenimento sta venendo giù

Strada Ponte Rio, sotto Porta del Bulagaio. Quel muro di contenimento sta venendo giù a pezzi. Inutile transennare. Se non s’interviene a consolidare e mettere in sicurezza.

Lo avevamo previsto, senza essere profeti. Bastava un’occhiata per afferrare al volo la gravità della situazione.

Dopo le recenti piogge, la situazione è precipitata.

Ormai da anni qui erano posizionati dissuasori e transenne. Segno di un dissesto ormai storico. D’altronde, poco sopra (a valle del parcheggio s. Antonio, sopra la voragine del Bulagaio) c’è un precedente inequivocabile che mise a rischio lo stesso parcheggio e impose la chiusura del viale S. Antonio.

Da poco, oltre ad essere stati incrementati di numero, quei dissuasori in plastica riempiti d’acqua sono stati piazzati più al centro della carreggiata, per tenere al riparo da ripetuti crolli i veicoli in salita.

Ma a poco serve tutto questo, se non ci si decide a intervenire in modo radicale. Ossia tirando giù quel che resta di un muretto a secco, rustico e instabile. Per ricostruire su una solida base di colonne di sostegno in cemento armato. Mascherando, a lavoro fatto, con un finto muro tradizionale all’incerta.

Tertium non datur. Sempre che non si voglia correre il rischio, con le piogge autunnali, di vedere i massi invadere la corsia interrompendo il cospicuo flusso di veicoli in salita da Ponte Felcino e zona nord in generale.

Tanto più che si avvicina – dopodomani, ultima domenica di agosto – la tradizionale Festa della Madonna dei Cenciarelli, fra tradizione e pietà popolare. Sarebbe un peccato saltarla.

La situazione, subito a valle dell’intersezione con la strada che scende da Porta S. Angelo, è drammatica. La massa di sassi è imponente. Lo stato di quel muro è visibilmente precario. A nulla valgono quelle due palate di cemento che qualche volenteroso ha pensato di sprecarci. Pannicelli caldi. Anzi freddi. Da brividi.