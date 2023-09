Crollo calcinacci della palazzina Usl di via XIV Settembre: “alcuni servizi saranno trasferiti e i lavori di ripristino dell'immobile accelerati”

È evidente anche dall’esterno che la palazzina della Usl Umbria 1, di via XIV Settembre a Perugia, non è nelle migliori condizioni possibili e in seguito alla caduta di alcuni calcinacci dal soffitto, nella mattinata di giovedì 31 agosto, la Direzione dell'Usl Umbria ha ritenuto opportuno chiudere il terzo piano ed alcune stanze dello stabile.

La decisione è stata presa a seguito al sopralluogo nella struttura da parte di tecnici della direzione dell'Usl in questo venerdì 1 settembre. Con loro presenti anche i Vigili del Fuoco per adempiere alle loro competenze di vigilanza.

Nella nota della Cgil, Vanda Scarpelli, segretaria della Camera del Lavoro di Perugia, Renzo Basili segretario generale della lega Spi Cgil di Perugia e Donatella Renga, segretaria generale della Fp Cgil di Perugia, hanno spiegato: “Da tempo la Cgil aveva sottolineato come la sede della palazzina di via XIV Settembre fosse inadeguata, sia per mantenere gli attuali servizi socio sanitari, sia per collocare, proprio lì, la nuova Casa di Comunità. La maxi caduta di calcinacci di ieri all'interno della palazzina, che solo per fortuita coincidenza non ha arrecato danni alle persone presenti, rende ormai indifferibile e urgente lo spostamento di tutte le prestazioni”.

La Direzione della Usl, dopo il sopralluogo, ha incontrato il personale che opera nella palazzina spiegando che alcuni servizi saranno subito trasferiti e i lavori di ripristino dell'immobile saranno accelerati.

La prossima settimana sarà spostato il servizio farmaceutico, che sarà portato a Madonna Alta, nei locali vicino all’ex Centro Salute, e quello psicologico giovanile, che andrà in maniera provvisoria nei locali della formazione aziendale, vicino l’Hospice di Perugia.

"È grave quanto accaduto - continuano i rappresentanti sindacali - ma ancor più grave è la miopia delle amministrazioni pubbliche e l'incapacità di adeguata programmazione dei lavori di ristrutturazione, con la dovuta attenzione per l'incolumità dei cittadini e dei lavoratori che lì operano. Così come grave è la mancanza di una visione ampia per la destinazione delle strutture e dei servizi nella città. Salvaguardare tutelare e rafforzare la sanità pubblica, contro ogni ipotesi scellerata di privatizzazione, significa anche garantire adeguate ed accoglienti sedi e ovviamente tutte le professionalità necessarie”.