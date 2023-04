INVIATO CITTADINO La Chiesa di Monterone aspetta il ritorno di quel Crocifisso strappato e gettato nell’immondezza

Chiesa di Monterone. Aspettando il ritorno di quel Crocifisso strappato e gettato nell’immondezza.

Ne abbiamo raccontato le fasi. Prima col resoconto di quello che appariva come un furto sacrilego.

Poi seguendone in esclusiva le operazioni di pulizia della chiesa profanata, da parte dell’Associazione dei Poveri Cavalieri di Cristo (Supernus Ordo Equester Templi Pauperes Commilitones Christi).

Poi riferendo che si trattava di un gesto inconsulto di un disadattato, anche attraverso le parole del vescovo Maffeis che celebrò in quella chiesa violata.

Qualche giorno fa ci siamo recati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in Monterone per verificare se quello storico manufatto d’arte e di devozione fosse stato rimesso al suo posto. Anche perché pare che di danni veri e propri non se ne fossero riscontrati.

Pensavamo che, in occasione della Pasqua, anche quel Crocifisso potesse risorgere.

Stiamo a vedere.