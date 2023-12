Perugia, criteri di accesso alle scuole dell’infanzia comunali per il 2024-2025

Le scuole dell’infanzia comunali di Perugia si preparano per l’anno scolastico 2024-2025. La giunta ha approvato i criteri per l’accesso alle strutture educative, tenendo conto della possibile domanda superiore all’offerta.



Il vice sindaco e assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri ha spiegato che le iscrizioni dovranno essere presentate dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024, seguendo le indicazioni del ministero dell’Istruzione e del Merito del 12 dicembre 2023.

“In ragione del buon funzionamento mostrato dai criteri di accesso in vigore da tempo e consolidati – spiega Tuteri – abbiamo scelto in continuità di confermali poiché garantiscono equità. Per ciò che concerne le nostre scuole dell’infanzia, esprimo soddisfazione per la qualità del servizio offerto alle famiglie. Ne è l’esempio la sezione sperimentale che, nel plesso La lampada Magica di Case Bruciate, ha fatto registrare nei primi quattro mesi del progetto, da settembre a dicembre 2023, significativi riscontri o dell’indirizzo di outdoor education, cui teniamo molto, che si sta consolidando presso il Tiglio. Su questi temi continueremo a lavorare in futuro per potenziarli ulteriormente” ha concluso il vice sindaco.

Criteri per l’accesso

Nell’atto approvato vengono confermati tutti i criteri e sub-criteri già individuati con delibera 528 del 27 dicembre 2018 relativi all’anno scolastico 2019-2020, che sono 1) criterio della vicinorietà; 2) criterio della residenza; 3) criterio della situazione lavorativa dei genitori.

Per ciò che concerne la ricettività delle tre scuole dell’infanzia gestite dal Comune di Perugia, i numeri sono i seguenti:

-125 bambini per la scuola dell’infanzia “Il Tiglio” (via XIV settembre), contraddistinta, anche per l’anno scolastico 2024/2025, dall’orientamento di outdoor education;

- 75 bambini per la scuola dell’infanzia “Il Flauto magico” (Santa Lucia);

- 75 bambini presso la scuola dell’infanzia La Lampada Magica di Case Bruciate c/o palazzina ex Manzoni, così suddivisi: 50 bambini di età 3/6 anni nelle due sezioni (gialla e rossa) “ordinarie”; 25 bambini, di cui 8 di età 12/36 mesi e 17 di età 3/6 anni, nella sezione “blu” a carattere sperimentale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 65/2017.