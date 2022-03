Crisi ucraina, Confcommercio Trasimeno promuove una raccolta di beni per la popolazione civile

Nel pieno dellìemergenza umanitaria che sta colpendo l'Ucraina, anche Confcommercio Trasimeno promuove una iniziativa per soccorere la popolazione civile con una raccolta di beni di prima necessità. “E’ un modo per manifestare la nostra vicinanza a tutte le popolazioni colpite dal conflitto”, sostiene il presidente Guido Materazzi, che invita gli operatori economici a sostenere l’iniziativa e ad esporre la locandina Confcommercio per dire No alla guerra.

Un gesto simbolico...

Confcommercio Trasimeno invita pertanto tutti gli imprenditori a rilanciare il messaggio “NO alla guerra” attraverso i social e nelle loro attività, esponendo un'apposita vetrofania. “Siamo di fronte ad una tragedia umanitaria che deve essere fermata ad ogni costo-, aggiunge il presidente di Confcommercio Trasimeno - per questo proponiamo agli operatori una locandina da condividere con cittadini e istituzioni. Anche con gesti simbolici ognuno deve fare la propria parte per dire no a questo conflitto assurdo, in uno scenario come quello europeo già segnato dalla persistenza delle conseguenze della pandemia e dall’impennata dell’inflazione e dei costi energetici”.

... e un gesto concreto

Confcommercio Trasimeno ha inoltre silato un elenco di beni di prima necessità da raccogliere, dopo un confronto con Caritas, Misericordia, Comuni e Anpas.

I bene che occorrono sono:

medicinali (le lista dei farmaci occorrenti sono presenti presso le farmacie comunali)

cibo: alimenti di consumo senza preparazione e di lunga conservazione; in scatola, pane di lunga conservazione, barrette, frutta secca, acqua, legumi, sughi, riso, pasta, etc.

cibo per bambini: latte, latte in polvere, omogenizzati etc.

prodotti per l’igiene personale come saponi, salviettine umidificate, assorbenti, pannolini per bimbi, prodotti per l’igiene e la pulizia in generale.

I punti di raccolta sono: