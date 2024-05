Crescere ad ogni età, Paola Ducato (alias Prof Zoomer) incontra gli studenti dell'Istituto Leonardi

Gli studenti del primo e secondo biennio dell’Istituto Leonardi di Perugia hanno avuto l’opportunità di partecipare a un incontro speciale con Paola Ducato, una figura poliedrica che si distingue come sceneggiatrice, regista, professoressa di storia e filosofia presso il liceo classico di Perugia e anche come youtuber del canale "Prof Zoomer".

L’incontro è stato un’occasione unica per i giovani studenti di entrare in contatto con una personalità di spicco nel mondo dell’arte, dell’insegnamento e della divulgazione online.

Ducato ha presentato il suo cortometraggio “Rinascita“, di cui è sceneggiatrice e regista, proiettando i punti salienti della pellicola. Successivamente, ha dato inizio a un interessante dibattito incentrato sul tema del riscatto, inteso come un profondo cambiamento e una liberazione da esperienze e sentimenti negativi.

La prof Zoomer ha presentato agli studenti Rina Gatti come una donna comune, ma al contempo straordinaria. A 65 anni, Rina ha deciso di dare una svolta alla propria vita. Prendendo un taccuino e una penna, ha iniziato a scrivere i suoi ricordi, che successivamente hanno preso forma nel suo primo libro intitolato “Stanze Vuote”. “Rinascita non è un documentario sulla vita di Rina Gatti”, ha precisato la regista, “ma rappresenta piuttosto un esempio di come sia possibile crescere e rinascere a qualsiasi età, affrontando e rielaborando le proprie emozioni”.

L’incontro, particolarmente significativo per i partecipanti, faceva parte del progetto Emozioni 2.0 dell’istituto. Durante il dibattito, gli studenti hanno avuto l’opportunità di contribuire attivamente con la propria visione e le proprie esperienze personali. Inoltre, due membri del cast del cortometraggio, Roberto Mommi e Carlo Lillacci, hanno animato ulteriormente il confronto.

“Rinascita” è un cortometraggio che offre spunti importanti su come riconoscere le proprie emozioni e come gestirle. La scrittura viene presentata come una reazione ad un sentimento negativo, capace di aprire un dialogo tra due mondi diversi.

Un film per riflettere su come le emozioni possano farci crescere, a qualsiasi età

Paola Ducato, attraverso il suo cortometraggio, fa vivere a tutti noi la storia di Rina Gatti nel presente. “Rinascita” non è un film che parla del passato, ma crea un incontro tra realtà provenienti da universi diversi nel presente. È un dialogo che potremmo immaginare come quello tra un nonno e un nipote davanti al focolare, proprio come accadeva un tempo. Un confronto che mira a comprendere come, nonostante i cambiamenti sociali ed economici, le emozioni rimangano le stesse. È una magia in cui la rinascita e la crescita possono avvenire a qualsiasi età.

“L’incontro con Paola Ducato - ha sottolineato la direttrice dell’Istituto Leonardi Nicoletta Utzeri - è stato un momento prezioso di apprendimento e riflessione per i nostri studenti, che hanno avuto l’opportunità di esplorare le emozioni, l’arte e la crescita personale attraverso le parole e la visione di una professionista stimata e appassionata come la prof Zoomer. Un’esperienza che rimarrà impressa nelle loro menti, ispirandoli a esplorare le proprie emozioni e a perseguire la propria crescita interiore in modo consapevole e creativo“.