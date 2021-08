Crazy rally da Perugia a Pachino, l'impresa di un perugino in sella ad uno scooter per 1.500 chilometri

Giovanni Sepioni ha partecipato in sella ad un Gilera Runner 50cc. Alla fine su 51 partiti sono arrivati in 44 (7 ritirati)

Pazzia o impresa. Giovanni Sepioni, perugino, ha partecipato alla “Crazy Italian Rally Summer“, la traversata in cinquantino dell’Italia fino a Pachino in Sicilia.

Sono 1.500 i chilometri percorsi da Sepioni in sella ad un Gilera Runner 50cc. Alla fine su 51 partiti sono arrivati in 44 (7 ritirati). Per evitare surriscaldamenti del motore e la tortura del caldo, le partenze sono state programmate al mattino presto.