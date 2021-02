Vaccinazioni di massa ad Umbria fiere: vicino alla superstrada, raggiungibile in auto e nessun assembramento

Utilizzare i padiglioni di Umbria fiere per la campagna vaccinale nel comprensorio di Assisi e Bastia Umbra. È quanto propone il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli.

Il consigliere regionale Pastorelli elenca gli elementi favorevoli all’utilizzo del centro Umbria fiere, sottolineando che prima della campagna elettorale, bisognerebbe pensare alla salute dei cittadini (in riferimento alle proposte avanzate dall’amministrazione comunale di Assisi): la struttura è situata a poche centinaia di metri di distanza dall’uscita della superstrada, ed è facilmente raggiungibile in auto, evitando assembramenti, sia per l’attesa che per il

post vaccinazione.

L’idoneità della struttura “per questo tipo di emergenze sanitarie, tra l’altro, è stata già testata positivamente per l’esecuzione dei tamponi – conclude Pastorelli - Auspico che la Usl Umbria 1 e le autorità sanitarie diano risposta positiva al suo utilizzo”.