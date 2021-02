Punto vaccinale a Tavernelle, il plauso della Lega: "Risponde ai bisogni dei cittadini"

Un altro punto vaccinale per la Valnestore e il Trasimeno. Dopo quello di Tuoro sul Trasimeno se ne aggiungerà, infatti, un altro a Tavernelle.

"Ringraziamo l’Usl Umbria 1 e il suo direttore, Massimo D’Angelo per aver accolto le nostre richieste che erano particolarmente sentite dalla cittadinanza". Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli alle quali si aggiungono quelle del consigliere regionale Eugenio Rondini e di Augusto Peltristo, capogruppo della minoranza di centrodestra all’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Gli esponenti leghisti avevano chiesto che venisse valutata "la possibilità di avere un secondo punto vaccinale di distribuzione al Trasimeno, una richiesta che ci era arrivata da gran parte della popolazione e cogliamo positivamente il fatto che sia stato effettivamente individuato. Riteniamo – afferma Peltristo – che sia molto importante, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale, che dalla Usl arrivino risposte rapide, come in questo caso, ai bisogni della popolazione".

Adesso l'auspicio è "che questa attenzione prosegua e permetta a tutti, sia operatori che cittadini, di avere servizi adeguati. Auspichiamo che lo stesso impegno e attenzione contraddistingua anche l’impiego dei medici di famiglia per quanto attiene al piano vaccinale" conclude la nota dei tre esponenti della Lega.