"L'Umbria acquisti in proprio i vaccini contro il Covid", Fratelli d'Italia sollecita la giunta regionale

L'assessore Coletto ha già proposto di procedere in tal senso anche in accordo con altre Regioni

Fratelli d'Italia chiede alla giunta regionale dell'Umbria di attivarsi per l'acquisto di vaccini anti Covid-19 in maniera autonoma, così come fatto da altre Regioni italiane.

"Acquistare autonomamente dosi di vaccino contro il Covid per accelerare la campagna di vaccinazione in Umbria" è la questione che Fratelli d’Italia proporrà domani in Consiglio regionale attraverso una risoluzione di maggioranza. Da ricordare che l'assessore regionale alla SAnità Luca Coletto, ha già chiesto alla giunta di poter provvedere in tale modalità, in accordo con le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Il contenuto dell’atto viene anticipato attraverso una nota del segretario regionale Franco Zaffini, del deputato Emanuele Prisco e dei consiglieri Marco Squarta ed Eleonora Pace, rispettivamente presidente dell’Assemblea legislativa e presidente della Commissione Sanità. "Di fronte a lentezze e penuria negli approvvigionamenti molte altre Regioni d’Italia come il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria hanno espresso la propria intenzione di comprare dosi aggiuntive di vaccino reperite sul libero mercato - si legge nel comunicato - Nel rispetto delle delle procedure e delle regole internazionali anche l’Umbria, che si trova in una situazione drammatica, segnata anche dalla carenza del personale sanitario, deve attivarsi per poter acquistare vaccini in autonomia da destinare agli assistiti del proprio SSR, in aggiunta e in parallelo alle forniture nazionali".

Fratelli d'Italia chiede di farsi trovare pronti mettendo da subito in campo le necessarie azioni utili ad aumentare le dosi di vaccino. "Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni anche l’Umbria, come gli altri governatori, si attivi per prenotare e ottenere nel più breve tempo le indispensabili dosi salvavita reperibili sul mercato - dichiara il senatore Zaffini - Con i vaccini la popolazione sarebbe meno vulnerabile e ciò consentirebbe di alleggerire il carico degli ospedali in questo momento allo stremo".