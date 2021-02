Vaccino Covid-19, il Post Perugia apre le porte agli over 80 per la prenotazione con Digipass

Gli anziani over 80 che devono prenotare il vaccino potranno usufruire del servizi di Digipass, presso il Poste di Perugia, per tute le incombenze richieste.

I dipendenti del POST - Museo della Scienza Perugia, in funzione di facilitatori digitali DigiPass Perugia, possono prestare assistenza agli utenti over 80 non autosufficienti per la prenotazione del vaccino Covid sul portale della Regione Umbria.

Il servizio è completamente gratuito e per prenotare l’assistenza bisogna chiamare lo 075.5772121.

Dal 12 febbraio è possibile prenotare per la classe 1940 e dei nati a gennaio 1941 la vaccinazione è iniziata il 15 febbraio. Si riceverà giorno e orario sia per la prima somministrazione che per la seconda.