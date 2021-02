Coronavirus: 16mila prenotazioni e 10mila vaccinazioni, il bollettino regionale del 25 febbraio

Vaccinazioni per over 80, farmacisti, medici e odontoiatri, liberi professionisti, operatori sanitari e socio sanitari, volontari, personale scolastico

Oltre 16mila prenotazioni e 10mila vaccinazioni effettuate. È questo il bilancio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nel periodo compreso tra il 12 e il 24 febbraio del 2021 in Umbria.

Dal 12 al 20 febbraio risultano prenotazioni per 101 persone, riferibili ad altre categorie, come farmacisti, medici e odontoiatri, liberi professionisti, operatori sanitari e socio sanitari, volontari, personale scuola, mentre sono 5.443 gli over 80 prenotati (totale 5.544).

Il 22 febbraio le altre categorie hanno registrato 3.631 prenotazioni e 1.900 per gli over 80 (totale 5.531).

Il 23 febbraio le prenotazioni sono state rispettivamente 428 e 572 (1.000 totali).

Il 24 febbraio i numeri tornano alti: 4.586 per le categorie professionali e 82 per gli anziani (4.668 in totale).

I numeri dicono che per le altre categorie ci sono 8.746 prenotazioni e 7.997 per gli over 80 (totale 16.743).

Per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate dal 15 al 22 febbraio i numeri sono 1.000 persone nelle categorie professionali e 6.431 tra gli anziani, per un totale di 7.431 vaccini inoculati.

Il 23 febbraio 1.302 vaccinazioni tra le altre categorie e 433 tra gli over 80 (1.735 in totale).

Il 24 febbraio sono 1.136 i vaccinati tra i professionisti e 7.164 tra gli anziani (1.436 in totale).

I numeri delle vaccinazioni sono 3.438 tra le altre categorie e 7.164 tra gli over 80 (10.602 in totale).