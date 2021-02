Coronavirus: 36mila prenotazioni e prime vaccinazioni nella scuola, il bollettino regionale del 27 febbraio

Vaccinazioni per over 80, farmacisti, medici e odontoiatri, liberi professionisti, operatori sanitari e socio sanitari, volontari, personale scolastico

Prosegue la campagna di prenotazione e vaccinazione della Regione Umbria contro il Covid-19.

Secondo i dati del portale regionale dalla mattina del 26 febbraio sino alle 19:00 dello stesso giorno si sono prenotati 14.271 cittadini di cui 12.559 sono ultraottantenni mentre 1.712 sono operatori sanitari e personale scolastico; 7.536 tramite il portale web dedicato, 6.735 in farmacia.

Il 25 febbraio sino alle ore 19 si sono prenotati 22.317 cittadini. Di questi 17.087 tramite il portale; 5.230 in farmacia.

Risultano essere 19.162 gli ultraottantenni già prenotati e 3.155 gli operatori sanitari e personale scolastico.

Nel frattempo si stanno completando le agende di prenotazione dei vari punti vaccinali fino alla fine di maggio per consentire a tutti i cittadini, appartenenti alle categorie che al momento hanno diritto, di potersi prenotare nei prossimi giorni.

La Regione ha ricevuto 51 vassoi di vaccino Pfizer, 37 sono stati utilizzati, 4 vassoi sono in programmazione per la prima dose la prossima settimana e 13 per la seconda dose, in linea teorica rispetto agli arrivi previsti, a fronte dei 51 vassoi disponibili, ne sono stati pianificati 54.

Per quanto riguarda Moderna le dosi ricevute sono 4.300 e ne sono state utilizzate 2.000, ne rimangono a disposizione 2300 che si sommeranno ad altre 4.300 dosi in arrivo per il 27 febbraio. Di questi vaccini 3.300 saranno assegnati ai medici di medicina generale per la vaccinazione dei pazienti fragili che prenderà il via il primo marzo.

Del vaccino Astrazeneca sono state fornite 15 mila dosi, se saranno rispettati tempi di consegna e numero di dosi, a fine marzo si arriverà 46.300 dosi.