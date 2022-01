Umbria, vaccini anti covid ai bambini: "Quattro open day, accesso diretto senza prenotazione"

Due weekend, quattro comuni interessati - Amelia, Otricoli, Montecastrilli e Narni - per altrettanti ‘Open day’ riservati ai bambini in età pediatrica. Al fine di facilitare l'adesione alla vaccinazione della fascia d’età compresa tra 5-11 anni, la Regione Umbria e l'Azienda Usl Umbria 2, con il distretto di Narni e Amelia diretto dal dottor Giorgio Sensini, in collaborazione con le amministrazioni comunali dell'ambito territoriale, hanno promosso le iniziative, ad accesso diretto.

Questi gli appuntamenti, riservati esclusivamente ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 18 a Narni, palestra scuola primaria "Sandro Pertini"; 30 gennaio dalle ore 10 alle ore 18 ad Amelia, palestra scuola primaria "Jole Orsini"; 5 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 ad Otricoli, sala polivalente; 6 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 a Montecastrilli, centro fieristico "Don Antonio Serafini".

Come anticipato l'accesso è diretto, senza necessità di prenotazione tramite portale regionale, ed è rivolto esclusivamente ai bambini tra i 5 e gli 11 anni residenti nel distretto Usl 2 di Narni e Amelia. La direzione strategica dell'Azienda Usl Umbria 2 e la direzione del distretto di Narni e Amelia: “Rivolgono un sentito ringraziamento alle amministrazioni comunali, ai dirigenti scolastici, al personale di volontariato e a tutti gli operatori sanitari, pediatri ed infermieri, impegnati nell'iniziativa. Infine rivolgono un invito ai genitori ad aderire alla campagna vaccinale per proteggere i bambini e tutelare la loro salute. Il vaccino è sicuro e previene con grande efficacia forme gravi della malattia”.