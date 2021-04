Università: salta la "no tax area", oltre 2mila studenti a rischio iscrizione

A causa della pandemia e delle difficoltà economiche l'anno scorso l'Isee era stato innalzato a 30mila euro per l'esenzione delle tasse universitarie, quest'anno mancherebbero i fondi per sostenere l'iniziativa

Senza copertura finanziaria a rischio la no tax area per gli studenti dell'UNiversità di Perugia. A lanciare l'allarme è Sinistra universitaria - Udu che rilancia le ipotesi, emerse nell’ambito delle trattative tra l’Università degli Studi di Perugia e la Regione Umbria, per la proroga dell'esenzaione dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con Isee fino a 30mila euro.

La misura, introdotta per l’anno accademico 2020/2021 con uno stanziamento di fondi da parte della Regione Umbria, ha permesso, nel pieno della pandemia da Coronavirus, ad oltre 2.200 studenti in difficili condizioni economiche di accedere gratuitamente all’università. Sinistra Universitaria – UDU Perugia avevano chiesto che questa misura venisse stabilizzata anche per il futuro per consentire agli studenti di iniziare o proseguire un percorso universitario che altrimenti non avrebbero potuto scegliere di percorrere.

"Adesso, se la ‘no-tax area’ non viene riconfermata – dichiara Angela De Nicola, Senatrice accademica e Coordinatrice dell’Udu Perugia – l’impossibilità di proseguire questo percorso diventa concreta. Migliaia di studenti si troveranno a dover sostenere delle tasse che non erano previste quando si sono iscritti e saranno in tanti a decidere di abbandonare gli studi".

E prosegue: "In questo momento nella nostra regione si sta discutendo del futuro e delle prospettive di vita di oltre duemila studentesse e studenti universitari, senza che questa discussione sia pubblica e senza che le rappresentanze studentesche siano coinvolte e questo è inaccettabile. Come sindacato studentesco lotteremo perché l’esenzione delle tasse non sia rimossa e perché la contribuzione universitaria venga resa più accessibile, equa e progressiva".