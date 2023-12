Vaccini contro il Covid, open day in Umbria: quasi 900 dosi in mezza giornata

Open day straordinario per la vaccinazione contro il covid in Umbria. "Alle ore 13,30 del 27 dicembre le vaccinazioni effettuate dall’Usl1 risultavano 551, mentre sono 322 quelle effettuate nei distretti dell’Usl2. Un risultato inaspettato – ha detto l’assessore Coletto – che dimostra, ancora una volta, il grande senso di responsabilità degli umbri. Sono dati più che soddisfacenti, e lo sono ancor di più se pensiamo che, pur non essendo in emergenza, un numero così consistente di persone ha scelto di vaccinarsi anche se siamo nel pieno del periodo delle Feste Natalizie. Non era scontato e siamo molto ottimisti per i nuovi appuntamenti che abbiamo in programma – ha aggiunto l’assessore – Abbiamo infatti, deciso di ripetere l’esperienza con un nuovo open day che si terrà nelle prime settimane di gennaio e siamo fiduciosi di raggiungere una fetta sempre più ampia della popolazione".

"Voglio ricordare che la vaccinazione pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata agli over 65 e a tutte le persone che, per patologie pregresse, possono sviluppare complicanze dopo aver contratto il virus".

In tutti i distretti delle due Usl, prosegue la nota, sono state soddisfatte le richieste di vaccinazione di tutti i cittadini che si sono presentati. Le vaccinazioni continueranno in alcuni punti anche nel pomeriggio secondo la programmazione resa nota dalle Aziende.