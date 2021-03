Caso positivo negli uffici, chiuso lo sportello clienti Gesenu di Ponte Felcino

Un caso di positività al Covid-19 ha portato alla chiusura al pubblico, con conseguente sanificazione, dell'ufficio clienti Gesenu, con sede in via dell’Acciaio 7/B a Ponte Felcino.

La chiusura è stata predisposta venerdì pomeriggio, 12 marzo 2021, dopo aver rilevato un caso di positività, nel rispetto delle normative vigenti imposte per il contenimento della pandemia Covid-19.

"Per questo motivo, l’ufficio resterà chiuso al pubblico nella mattinata di sabato 13 marzo fino a data da destinarsi , in modo da permettere al personale incaricato di effettuare la sanificazione dei locali - avverte Gesenu - Per garantire il servizio al pubblico, ricordiamo che sono attivi e rafforzati i nostri numeri dedicati".

UFFICIO CLIENTI

NUMERO VERDE (SOLO DA RETE FISSA): 800 66 70 36

SOLO DA CELLULARI: 075 59 17 125

WhatsApp 333.9553215

Fax 075.6910312

Email ufficioclienti@gestumbria.it - ufficioclienti@gesenu.it

"Sarà premura dell’azienda informare con tempestività i cittadini attraverso tutti i canali a disposizione, della riapertura dell’ufficio clienti".