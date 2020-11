Covid, via ai test sierologici gratuiti per studenti e familiari: l'elenco completo delle farmacie

Test sierologici gratuiti per studenti e familiari nelle farmacie dell'Umbria al via da mercoledì 4 novembre. "In Umbria, grazie ad un accordo tra Regione e Federfarma, da questa settimana potranno essere effettuati gratuitamente in farmacia test sierologici per la ricerca degli anticorpi Sars-CoV-2 a studenti e familiari conviventi", spiega la nota di Federfarma.

"Uno screening molto importante in questo difficile momento, per cercare di andare incontro ai cittadini e contribuire alla gestione della pandemia da parte di tutto il sistema sanitario regionale", commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani, che sottolinea come "saranno rispettate tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli. Il farmacista provvederà a trasmettere il risultato del test sierologico – che può essere effettuato solo dietro presentazione di ricetta medica - sulla piattaforma del servizio sanitario regionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come prenotare il test

I test sierologici, spiega ancora Federfarma, "potranno essere effettuati da tutti gli studenti e le loro famiglie, se asintomatici e dietro prescrizione del proprio medico di base o del pediatra a cui verranno inviati i referti. Per prendere l’appuntamento, basterà andare in una delle farmacie aderenti presentando la ricetta".