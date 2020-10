Coronavirus: controlli per chi è in quarantena obbligatoria e tampone molecolare a prezzo ribassato

Il Popolo della famiglia torna a chiedere di calmierare i prezzi dei testi Covid nel settore privato. "Era marzo quando chiedemmo che fosse attuato il drastico e tempestivo aumento dei tamponi, quindi non possiamo che apprezzare alcuni dei contenuti delle ulteriori disposizioni anti-covid che la Giunta Tesei intende attuare" afferma Marco Sciamanna del PdF Umbria.

La compagine politica guarda con favore "la scelta dei tamponi tramite drive through e quelli per controllare gli arrivi dalle zone a rischio, ma chiediamo uno sforzo di indirizzo per calmierare i prezzi dei tamponi che i cittadini eseguono in forma privata" dichiara il presidente del Popolo della famiglia Umbria ritenendo che nella regione il costo dei test molecolari sia troppo elevato.

"Il prezzo dei tamponi molecolari in Umbria si attesta sui 90-120 euro a seconda del centro diagnostico. Tenendo conto che solo il test molecolare riesce a dimostrare la reale presenza del virus in un individuo e che questo test è l'unico può consentire di circoscrivere con assoluta certezza chi deve attenersi alla disciplina dell'isolamento, o tornare alle quotidiane occupazioni - prosegue Sciamanna - Chiediamo un provvedimento, una delibera, un accordo con il settore della diagnostica privata, per consentire anche alle persone ed alle famiglie con reddito medio-basso, di poter accedere al test privatamente e con prezzi accessibili"

Una correzione al ribasso per rendere accessibile a tutti uno strumento utilissimo nel contrasto al Coronavirus.