Coronavirus, allo stadio comunale di Deruta una tensostruttura per i test antigenici di alunni e docenti

Una tensostruttura dove poter effettuare i test antigenici gratuiti per i bambini della scuola primaria e gli studenti di scuola secondaria di I e II grado e a prezzo calmierato per il resto della popolazione, su base volontaria.

La struttura d'emergenza è stata montata presso il campo sportivo comunale nuovo di Deruta, in via Salvador Allende e potrà essere adibita anche a testing sulla popolazione, oltre a tutte le altre attività inerenti l’emergenza sanitaria.

"Abbiamo voluto installare questa tensostruttura, che non ha alcun costo per il Comune e quindi per i cittadini – afferma il sindaco, Michele Toniaccini - per garantire uno spazio funzionale, facilmente raggiungibile e sicuro da adibire a questa emergenza sanitaria. In particolare, i soggetti autorizzati a svolgere attività di testing sulla popolazione, e previa formale richiesta al Comune, potranno servirsi di questo luogo che mettiamo a loro disposizione gratuitamente. Penso alle farmacie e ai test antigenici, su base volontaria, sui bambini di scuola primaria, sugli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, sul personale docente e ATA che, grazie a un accordo con la Regione Umbria, sono del tutto gratuiti".

Il sindaco ha ringraziato quanti hanno consentito la realizzazione di questo spazio, dall’associazione Rosa dell’Umbria alla Protezione civile per la loro disponibilità e per la loro professionalità. Oltre che per lo svolgimento dei test, potrà essere un valido supporto anche per altre attività legate all’emergenza sanitaria.