Coranavirus, in farmacia i test antigenici rapidi e gratuiti per studenti e personale della scuola

In vista della riapertura della scuola Regione e associazioni delle farmacie hanno implementato la campagna per consentire un monitoraggio maggiore della popolazione scolastica

In vista della ripresa, in presenza, della scuola (lunedì seconda e terza media e mercoledì le superiori) Regione Umbria e associazione delle farmacie hanno strettoun accordo per monitorare più frequentemente alunni, docenti e personale scolastico con una campagna di esami in farmacia con l'utilizzo di test antigenici rapidi, in forma gratuita per la popolazione studentesca.

L'elenco delle farmacie che hanno aderito all'iniziativa

"Ci teniamo a ringraziare l’assessore Paola Agabiti che ha recepito in pieno tale necessità, mostrandosi attentissima alle esigenze della popolazione scolastica – commentano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli - Le scuole sono state fortemente penalizzate dalle chiusure imposte dalla pandemia, le farmacie dell’Umbria hanno quindi sposato con entusiasmo tale iniziativa perché la socializzazione, in questo caso la possibilità di tornare a svolgere lezioni in presenza ed in piena sicurezza, è un aspetto fondamentale della vita quotidiana di bambini e ragazzi".

L’elenco delle farmacie aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.umbria.federfarma.it . Va ricordato che il test si svolge previo appuntamento da prendere con la farmacia e previa compilazione di un modulo di autocertificazione. I privati cittadini possono svolgere invece il test a pagamento sempre senza ricetta medica ma con autocertificazione da presentare in farmacia. La comunicazione di esito negativo viene trasmessa direttamente via email all’interessato, mentre in caso di positività è inviata anche al medico di medicina generale che potrà prenotare il tampone molecolare presso i servizi di igiene e sanità pubblica della Regione.

Al 9 aprile 2021, nelle farmacie aderenti dell’Umbria sono stati effettuati 55.019 test antigenici rapidi alla popolazione studentesca, con 364 comunicazioni di positività. In totale invece considerati anche i privati cittadini, i test effettuati dal 18 gennaio 2021 sono stati 118.604 (1.783 le positività totali riscontrate).

