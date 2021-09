Covid, terza dose di vaccino: all'ospedale di Perugia previste 150 inoculazioni al giorno

Terza dose del vaccino contro il coronavirus, via alle somministrazioni in Umbria

Terza dose del vaccino contro il coronavirus, via alle somministrazioni in Umbria. L'ospedale di Perugia annuncia con una nota che "sarà attivo a partire da domani, lunedì 20 settembre, il punto vaccinale ospedaliero di Perugia situato al C.O.U. - Centro Odontostomatologico Universitario al Polo Didattico di Medicina, per la somministrazione della terza dose, come stabilito dalla Regione Umbria".

L'Azienda ospedaliera sottolinea che "verrà effettuata la cosiddetta dose addizionale, a completamento del ciclo vaccinale primario, rivolta ai pazienti “estremamente vulnerabili” sottoposti a trapianto di organo solido o con particolare compromissione della risposta immunitaria e che rientrano nelle categorie già individuate dal Ministero della Salute (qui la circolare) e dalla Struttura commissariale: Patologia oncoematologica; Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche; Pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido; Insufficienza renale/patologia renale; Immunodeficienza acquista; Pregressa splenectomia".

E ancora: "I pazienti interessati alla somministrazione della terza dose (dovranno aver completato il ciclo primario da almeno 28 giorni) potranno accedere o a chiamata diretta dal Punto vaccinale in collaborazione con i Centri specialisti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia (in particolare le strutture complesse di Oncologia Medica, di Ematologia, di Nefrologia e Dialisi e di Oncoematologia pediatrica) o tramite prenotazione CUP. Sono previste, al punto vaccinale ospedaliero di Perugia, circa 150 inoculazioni al giorno, da lunedì al venerdì".