Coronavirus, la ripresa dei contagi porta allo stop di Altrocioccolato e Mostra del tartufo

Non ci sono le condizini di sicurezza per lo svolgimento di Altrocioccolato e della Mostra del tartufo di Città di Castello. E a fronte della ripresa dei contagi, l'amministrazione locale ha deciso di sospendere le manifestazioni.

Ne danno notizia il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti, confermando un orientamento che già era stato profilato: "La decisione è stata condivisa con l’organizzazione di Altrocioccolato. Il momento è critico: abbiamo più volte valutato se e in che modalità fosse stato possibile mantenere gli eventi d’autunno, che sono fondamentali per la promozione turistica e delle eccellenze agroalimentari. Nelle ultime settimane, l’andamento del contagio in Italia ha deciso per noi e per tutti gli altri, subordinando le giuste ragioni del sì alle manifestazioni a quelle prioritarie della salute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si continuerà a parlare di Città di Castello, delle sue opere d’arte e del suo tartufo su pubblicazioni specializzate, come la Guida de La Repubblica, o con redazionali sulle pagine dei quotidiani locali. "Sappiamo che rinunciare ad Altrocioccolato e alla Mostra del Tartufo ha un prezzo per il territorio in termini di promozione e di indotto ma il principio di precauzione deve guidarci, specialmente quando l’investimento di soldi pubblici potrebbe essere vanificato da norme restrittive di rango superiore" conclude l'amministrazione comunale.