Un'altra mattina di disagi e lunghe code in via dei Filosofi per la postazione dei tamponi drive-through

Traffico paralizzato in via dei Filosofi e a piazzale Europa per l'enorme afflusso al punto di drive-through per i tamponi Covid19.

Il punto di prelievo nel parcheggio del Poliambulatorio di piazza Europa ha creato disagi alla circolazione e tante proteste, da parte dei residenti della zona, per le enormi difficoltà ad uscire o rientrare a casa, proprio per le lunghe file di auto. L'Usl ha deciso di spostare il punto per la raccolta dei tamponi e anche se ancora non è stato comunicato né il luogo prescelto né quando avverrà il trasferimento, a quanto si apprende, nonostante manchi l'ufficialità, la nuova postazione dovrebbe essere attivata domani mattina a Santa Lucia, nel parcheggio di Umbra Acque.

Sulla questione interviene anche l'associazione Filosofi...Amo: "Assurda ed incresciosa situazione in via dei Filosofi bloccata per la fila di auto in attesa del drive test Covid - si legge in una nota - Posto peggiore non poteva essere scelto dalla Usl per queste operazioni. Tutta via dei Filosofi bloccata e come arteria importante blocca tutta la città. Stamattina anche l’autobotte di rifornimento del distributore ha avuto grosse difficoltà. Ma una zona in periferia, visto che tutti gli interessati hanno auto, non era meglio? Pian di Massiano ad esempio? I residenti ed i negozianti protestano per questa assurda scelta".