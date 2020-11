Tamponi rapidi, nasce la postazione nel parcheggio della facoltà di Ingegneria di Perugia

Allestimento veloce per una nuova postazione per l'effettuazione dei tamponi rapidi.

La nuova postazione per l’effettuazione dei tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è stata allestita oggi presso la sede della Facoltà di Ingegneria a Pian di Massiano di Perugia dai volontari della gruppo di Protezione civile del Comune di Perugia.

Le aree sono state messe a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di Ingegneria ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia.

Tale richiesta urgente è pervenuta al Comune dalla USL Umbria 1- Distretto del Perugino per contenere la diffusione del virus e alleggerire la pressione sulle altre strutture.

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla Sicurezza Luca Merli, ringraziano tutti gli enti intervenuti in particolare i Dipartimenti di cui sopra per la disponibilità e i volontari della Protezione civile che con grande celerità hanno allestito una nuova postazione per i tamponi rapidi.