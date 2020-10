Coronavirus: dieci nuovi casi di positività a Magione, uno in una residenza protetta per disabili

Dieci nuovi casi a Magione, di cui uno nella residenza per persone con disabilità "Ex Ospedaletto". Lo rende noto il sindaco Giacomo Chiodini nel suo consueto spazio di comunicazione sull'epidemia Covid19.

La positività dell’ospite della residenza è emersa durante uno screening generale tra i residenti e gli operatori impegnati nell'assistenza. Al termine di questo test collettivo è stato registrato un solo caso di contagio che è stato subito posto in isolamento. Continuerà nei prossimi giorni il monitoraggio della situazione. Le visite dei parenti erano già state interrotte da diverse settimane

Con dieci nuovi casi a livello comunale si raggiunge quota 97 attualmente positivi. Si registra comunque una significativa riduzione degli isolamenti, complice anche il rientro domani di alcune classi alle scuole con la fine della quarantena per gli alunni che avevano utilizzato gli scuolabus fermati qualche giorno fa.

L’amministrazione comunale, però, a tutela degli stessi alunni, non potrà garantire il servizio di trasporto in andata, ma solo quello di ritorno dopo le verifiche di domani.

Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 97 attualmente positivi (+10), 34 guariti (+1), 127 in isolamento, 1188 in isolamento concluso, 3 classi scolastiche in isolamento (-1).