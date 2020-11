Coronavirus, interventi del Comune di Todi per il punto prelievi in auto di Pian di Porto

Il Comune di Todi ha realizzato una serie di interventi per il punto di prelievo per i tamponi a Pian di Porto. Il servizi è attivo da due settimane, dopo lo spostamento dal piazzale dell'ospedale di Pantalla alla zona industriale di Todi in località Bodoglie di Pian di Porto.

Trasferimento che si è reso necessario a seguito della decisione di dedicare una parte del complesso ospedaliero di Pantalla ad ospedale Covid per malati a bassa intensità.

Su richiesta dell'Usl, l'amministrazione comunale di Todi ha provveduto a posizionare due moduli abitativi completi di servizi igienici e a montare una tettoia che permette il transito delle autovetture per il prelievo in sicurezza anche in condizioni meteo avverse.

Uno dei moduli abitativi è stato trasferito dalla sede della Protezione civile regionale di Foligno, permettendo così il mantenimento costante dell'operatività del drive through.

Per gli interventi e gli spostamenti si è dovuto ricorrere all'utilizzo di un autocarro adibito ai trasporti eccezionali.