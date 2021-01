Si reca in Comune e scopre di essere positivo, tamponi per tutto l'ufficio

Una persona, proveniente da fuori comune, si è recata nel palazzo comunale di Panicale ed è poi risultato positivo al Covid-19.

Sono stati subito disposti i tamponi per tutte le persone che sono venute in contatto con la persona. Lo comunica il sindaco Giulio Cherubini.

Il primo cittadino comunica anche che "a seguito della nostra richiesta l’azienda sanitaria ha subito pubblicato l’avviso per la copertura dell’incarico provvisorio a partire dal giorno 1 febbraio, e si sta lavorando per l’affidamento degli assistiti ai pediatri disponibili (che ringraziamo sentitamente per la grande collaborazione fornita) fino al nuovo incarico".