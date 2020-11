Coronavirus, squadre di medici per aiutare i pazienti a domicilio

Nuove squadre di medici per aiutare i pazienti Covid a domicilio. Come spiega una nota della Usl Umbria 1 "la direzione, in linea con le disposizioni regionali, già a partire dal weekend del 24-25 ottobre ha potenziato con l’ingresso di nuovi medici le Usca, le unità speciali di medici di continuità assistenziale, istituite dal decreto legge n.14 del 9 marzo 2020, che hanno il compito di gestire al domicilio i pazienti sintomatici sospetti e positivi al Covid-19, in tutti quei casi in cui è possibile evitare il ricorso al ricovero ospedaliero".

Le Usca, prosegue la nota, "possono essere attivate dai medici del dipartimento di Prevenzione della Usl oppure dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta".

Il potenziamento di 13 unità consente lo svolgimento del servizio 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20 in tutti i distretti.

Il distretto del Perugino da lunedì ha attivato una terza unità Usca a Castel del Piano, che può contare su 5 medici è una operatività 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, che si aggiunge a quella di via XIV Settembre e a quella di Ponte San Giovanni.

Per portare l’organico medico delle Usca a 5 unità, sono entrati in servizio due nuovi medici nell’Usca di Bastia, due nel distretto del Trasimeno, due nel distretto della Media Valle del Tevere e uno in Alto Tevere, dove comunque il servizio era già in grado di coprire la fascia oraria dalle ore 8 alle 20.

"Una risorsa strategica e insostituibile in questo particolare momento - commenta il commissario straordinario Gilberto Gentili - perché alleggerisce la pressione sugli ospedali, garantendo contestualmente una più efficace e puntuale assistenza domiciliare per Il monitoraggio costante delle condizioni di salute e del decorso della malattia".