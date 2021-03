Gestione degli impianti sportivi, nuovi sostegni dal Comune alle associazione e società sportive dilettantistiche

L'assessore Pastorelli: "Aiuti per ripartire e in alcuni casi anche uno stimolo alla prosecuzioni di progetti sportivi"

Nuovi sostegni alle associazioni sportive dilettantistiche che operano nel territorio comunale di Perugia.

La giunta comunale, già il 17 febbraio, ha deliberato ulteriori provvedimenti per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche del territorio e per la salvaguardia dell’infrastruttura sportiva comunale a causa dell’emergenza sanitaria da Covis-19.

Le misure deliberate prevedono l'ampliamento fino a tre anni della durata delle concessioni vigenti alle quali potranno accedere tutte le associazioni e società sportive che gestiscono un impianto sportivo comunale sulla base di una convenzione vigente al 18 luglio 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 77 di conversione del “Decreto Rilancio”.

Oltre a quelle sottoscritte dopo la data specificata, non rientrano nel novero delle convenzioni prorogabili eventuali “gestioni-ponte” a breve termine finalizzate a nuovi affidamenti degli impianti, anche se sottoscritte prima del 18 luglio 2020. Per beneficiare di tali misure è necessario presentare una richiesta motivata agli uffici comunali che effettueranno apposite istruttorie per valutare la concedibilità e l’entità definitiva delle estensioni.

"L’amministrazione comunale – dichiara l’assessore allo Sport Clara Pastorelli – continua a porre grande attenzione verso il mondo dello sport, con particolare riferimento alla gestione degli impianti. Crediamo che queste misure possano rappresentare un aiuto per ripartire e in alcuni casi anche uno stimolo alla prosecuzioni di progetti sportivi, legati anche all’utilizzo di determinate strutture. Spero che le associazioni e le società del nostro territorio valutino con attenzione tali opportunità.