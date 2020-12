Il calore delle feste natalizie nei nuovi spazi sotto i portici del palazzo comunale di Todi

Un allestimento speciale per un Natale particolare e per rinnovare l’atmosfera natalizia in piazza Garibaldi a Todi e nei restaurati spazi dei portici comunali.

L'impegno e la sfida di ABC eventi sono stati quelli di restituire ai tuderti un po’ del calore e dell’incanto tipici delle festività, creando un'allestimento con il calore natalizio, della casa e della famiglia, negli spazi che sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione che ne ha permesso la chiusura con delle ampie vetrate, rendendola utilizzabile per conferenze ed eventi, tuttavia la pandemia ha fatto sì che lo spazio rimanesse inutilizzato.

ABC Eventi ha trasformato questi spazi in una vetrina a tema natalizio con un grande tavolo vestito a festa ed elegantemente imbandito, coronato da una scenografica cascata di luci, un salotto d’epoca che si stringe attorno ad un caminetto scoppiettante, in cui spiccano grammofoni, telefoni d’antan, antiche teiere e libri. E non potevano mancare gli abiti da sposa, leitmotiv per l’associazione ABC Eventi, che in questo anno si è occupata di raccogliere oltre 80 abiti da sposa appartenuti a signore tuderti convolate a nozze tra il 1920 e il 1980, con l’intento di organizzare una sfilata in cui i vestiti saranno reindossati da ragazze del territorio.

PassaTodimoda, l’evento in programma per questa estate, è stato posticipato al 2021 causa Covid-19, ma le tre fondatrici dell’Associazione, Agnese Tomba, Benedetta Frassineti e Camilla Valli, hanno voluto inserire anche in questo delizioso quadro di Natale alcuni tra gli abiti da sposa a loro affidati. In particolare sono stati selezionati alcuni vestiti invernali con profili in pelliccia e marabù piuttosto rari, calati perfettamente nella sontuosa atmosfera d’altri tempi ricostruita da ABC Eventi.

L’installazione, fruibile solo dall’esterno, sia da piazza Garibaldi sia dal lato interno dei portici comunali, è stata realizzata grazie al contributo e l’apporto di attività e negozi tuderti, che hanno messo a disposizione delle tre giovani organizzatrici e delle loro collaboratrici, oggetti d’arredo, mobilio, piante e decorazioni.

Hanno fornito supporto le aziende Agripiù, Arte Regalo Serafini, Associazione OKTF, Bodoglie Vecchie Mercatino dell’usato, Compro e Vendo Mercatino dell’Usato, Fioreria Serafini, il Mercatino dell’Umbria di Izzalini, L’Agricola Tuderte, Minciarelli Abbigliamento, e poi le preziose Chiara Paoletti e Isabella Ingria.