Coronavirus in Umbria, i dati delle scuole del 5 febbraio: gli alunni contagiati e le classi in quarantena

Diminuiscono i casi di positività al Coronavirus tra gli alunni e nel personale delle scuole elementari e medie dell'Umbria, ma crescono nelle scuole superiori nel periodo dal 3 al 5 febbraio. È sceso anche il numero di cluster (due o più casi nello stesso gruppo classe) e quello delle classi in isolamento. Questo dicono i dati della Regione ad una settimana dalla sospensione della didattica in presenza in diversi comuni dell'Umbria che durerà fino al 14 febbraio.

I DATI AL 5 FEBBRAIO (con la variazione rispetto a quelli del 1 febbraio):

Alunni positivi: 141 (-37) - Infanzia 25 (=); Primaria 50 (-52); Secondaria I grado 28 (-7); Secondaria II grado 36 (+20)

Personale positivo: 49 (-21) - Infanzia 12 (=); Primaria 21 (-21); Secondaria I grado 9 (-2); Secondaria II grado 7 (+4)

Cluster* 20 (-12) - Infanzia 3 (-5); Primaria 13 (-4); Secondaria I grado 2 (-2); Secondaria II grado 2 (-1)

*(due o più casi nello stesso gruppo classe)

Contatti stretti di classe in isolamento 3.054 (+642) - Infanzia 520 (+180); Primaria 1.097 (-13); Secondaria I grado 699 (+42); Secondaria II grado 680 (+375)

Da registrare anche 2 alunni positivi (=) nel servizio scuolabus, nessun tra il personale e come cluster (=), ma 58 (+8) contatti stretti in isolamento e 2 classi (=).