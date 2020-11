A scuola in Pinacoteca, la ministra Azzolina chiama il dirigente: "Ottima scelta"

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha chiamato il dirigente scolastico Massimo Belardinelli per complimentarsi per la scelta di spostare nella Pinacoteca Comunale alcune classi del plesso di scuola primaria di Rignaldello.

"La ministra ha manifestato la propria soddisfazione per aver dato concretezza alle indicazioni venute anche dal Ministero sull'utilizzo di spazi culturali per svolgere attività didattiche in luoghi alternativi alle aule scolastiche - scrive il dirigente scolastico - Ho avuto modo di sottolineare come la nostra richiesta di uso di tali prestigiosi spazi in Palazzo Vitelli alla Cannoniera sia stata rapidamente accolta e sostenuta dagli assessori comunali e dal sindaco Luciano Bacchetta, inserendosi in una scia di fattiva collaborazione che caratterizza l'interazione fra le scuole tifernati ed il Comune".