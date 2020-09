Coronavirus, ad una settimana dall'inizio della scuola oltre 200 persone tra alunni e docenti in isolamento

La scuola alle prese con il Covid. Era un evento che tutti si aspettavano, ma non von questi numeri.

Ad una settimana dall’apertura delle scuole sono oltre 200 gli studenti e il personale scolastico in isolamento come riporta oggi Il Corriere dell'Umbria.

Quarantena a Bastia Umbra, a Perugia, a Gubbio, Città di Castello e a Spoleto con probabili nuovi casi nei prossimi giorni.

Tamponi a raffica e trepidazione per l'attesa dei risultati. Secondo le autorità sanitarie era improbabile non riscontrare dei casi su una popolazione di 150mila studenti e migliaia di professori e personale scolastico, con il virus che non colpisce solo gli anziani.

Tempi diagnostici più rapidi si avranno con la messa a punto del test che analizza la saliva e che dallo Spallanzani presto potrebbe essere usato in maniera sperimentale nelle scuole.