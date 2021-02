Scuole chiuse e didattica a distanza, il Comune di Marsciano blocca il pagamento di trasporto e mensa

Garantiti i servizi per studenti disabili sia in presenza sia in modalità a distanza

Il Comune di Marsciano blocca i pagamenti dei servizi scolastici a seguito della sospensione della didattica in presenza (per il momento fino al 21 febbraio).

Con il blocco della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, dal nido alle superiori, il Comune di Marsciano provvederà a sospendere gli addebiti dei servizi a domanda individuale di mensa, trasporto e asilo nido alle famiglie che ne usufruiscono.

Per quanto riguarda il trasporto si provvederà, in base alle diverse situazioni, a rimborsare o a compensare agli utenti la quota parte di abbonamento non fruita. Una stessa riduzione dei costi, per la quota parte non fruita, riguarderà anche la retta del servizio di asilo nido.

Per quanto riguarda la mensa visto che la modalità di pagamento avviene già in modo posticipato sulla base dell’uso effettivo del servizio non saranno calcolate le rate future.

Per informazioni gli utenti potranno contattare i seguenti recapiti dell’ufficio scuola e trasporti: 0758747246 – 0758747248.

Per gli studenti con disabilità che hanno richiesto alla scuola la didattica in presenza il Comune ha messo a disposizione la continuità del servizio di assistenza ad personam. Allo stesso modo anche gli studenti che stanno frequentando in modalità a distanza le lezioni possono contare sull’assistenza, in questo caso online, dell’educatore assegnato dal servizio sociale.

Le educatrici del nido comunale a gestione diretta “Gianni Rodari” hanno attivato un nuovo progetto dal titolo "Per non perdere il filo – una direzione di senso" volto a mantenere un legame educativo a distanza con i bambini e con le loro famiglie, con cui saranno condivisi dei video messaggi con racconti di favole, filastrocche e altre piccole attività didattiche gestibili online che prevedono il coinvolgimento degli stessi bambini e dei loro genitori.