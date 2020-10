Coronavirus: positivi a scuola, sospesa l'attività didattica per tre classi della primaria "Garibaldi"

Sospesa l'attività didattica in presenza per tre classi della scuola primaria “Garibaldi” dopo la comunicazione di alcuni casi di positività e con la necessità di mettere in quarantena i contatti.

"La direzione didattica del I Circolo ci ha informati che dalla giornata di oggi, mercoledì 28 ottobre, sono sospese le attività didattiche in presenza per tra classi della scuola primaria 'Giuseppe Garibaldi' causa positività al Covid19 - rende noto il sindaco Luca Carizia - La dirigenza informa che le autorità sanitarie stanno svolgendo il monitoraggio dei contatti stretti per cui ancora non ha notificato il termine dell'isolamento fiduciario".