Coronavirus: caso di positività alla primaria di Panicale, docenti in quarantena e scuola chiusa

Scuola chiusa a Panicale dal 16 al 20 novembre per un caso di positività e pe rla quarantena di tutto il personale docente.

Il sindaco Giulio Cherubini e il dirigente scolastico appena saputo di un caso di positività all’interno della scuola primaria di Panicale, proveniente da Paciano, hanno sospeso l'attività didattica e attivato le procedure di cautela da parte dell’istituto comprensivo e delle autorità sanitarie.

"Viste le necessarie misure di controllo nei confronti degli insegnanti interressati, nonché delle linee di trasporti coinvolte, che si aggiungono a quelle già interessate in precedenza - scrive il sindaco - e vista pertanto l’impossibilità tecnica di garantire la prosecuzione delle attività in presenza per il resto delle classi, d’intesa con il dirigente Scolastico professor Casucci e il Dipartimento di prevenzione è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza per l'intero plesso, con l’attivazione della didattica a distanza, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre. Il dirigente scolastico sta già disponendo tutte le comunicazioni alle famiglie interessate e le misure organizzative necessarie".

Il quadro sanitario a Panicale è il seguente: 35 positivi, 47 guariti e 20 in isolamento fiduciario.