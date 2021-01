Coronavirus a scuola, chiusa per una settimana la primaria di Pontenuovo: 3 classi in isolamento

Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, su richiesta dell’Asl e autorizzazione della dirigente scolastica, ha sospeso l'attività didattica, da oggi e per una settimana, presso la scuola primaria di Pontenuovo a Deruta, a seguito del verificarsi di più casi Covid al suo interno.

"La sospensione dell'attività didattica nella scuola primaria avviene solo su richiesta dell’Asl competente e con l'approvazione della dirigente scolastica – specifica il sindaco – Tanto che l'ordinanza fa seguito alle due distinte comunicazioni da parte della dirigente Isabella Manni e della Asl Umbria 1. Proprio quest'ultima, ha proposto, in una mail pervenuta al sottoscritto, la sospensione dell’attività per 7 giorni, a fronte dell'elevata incidenza di casi positivi. Risultano, infatti, in isolamento 3 classi su 5".

Nell'ordinanza si stabilisce la sanificazione del plesso in questione e la tempestiva comunicazione del provvedimento alle famiglie, da parte della dirigente, con l'esplicito richiamo all'osservanza delle misure preventive anti contagio da parte dei nuclei familiari coinvolti.