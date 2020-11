Coronavirus, il Comune di Citerna raddoppia gli scuolabus per gli alunni della materna

Il Comune di Citerna rafforza il trasporto scolastico raddoppiando gli scuolabus per gli alunni della materna. Una decisione per far fronte all'importante aumento di contagi che sta colpendo tutto il territorio.

Per garantire un maggiore distanziamento ai bambini sotto i 6 anni, ai quali non è imposto l'uso della mascherina e che quindi possono facilitare la diffusione del contagio, da questa settimana sono stati raddoppiati gli scuolabus sulle tre frazioni del territorio. In questo modo verrà assicurato uno spazio in sicurezza maggiore ai bambini più piccoli durante il tragitto casa-scuola, che rappresenta uno dei contesti più delicati e importanti su cui intervenire per arginare l'epidemia.

"In questo momento difficile - afferma l'assessore alla scuola Anna Conti - abbiamo voluto fare uno sforzo ulteriore per garantire alle nostre scuole il prosieguo della didattica in presenza in sicurezza, prestando particolare attenzione ai più piccoli. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri uffici ed il gestore dei trasporti, per aver coordinato il servizio nel modo migliore nonostante la situazione".

"La qualità e la sicurezza delle nostre scuole - aggiunge il sindaco Enea Paladino - sono garantite anche dal gran lavoro di tutto il personale scolastico. Devo fare un encomio pure a tutti i nostri studenti, che ancora una volta stanno dimostrando grande senso civico e maturità nell'affrontare la scuola in questa nuova emergenza. Ci auguriamo che possano riprendere al più presto le lezioni in presenza per tutti".