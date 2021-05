Coronavirus, dalla Regione in arrivo altri 2 milioni e mezzo per le borse di studio agli studenti

Il nuovo contributo per finanziare l'intera graduatoria per gli studenti delle scuole primarie e secondarie

La Regioen dell'Umbria mette sul piatto delle borse di studio per far fronte alle emergenze dovute all'epidemia da Coronavirus. Un ulteriore finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro che permetterà di finanziare per intero le graduatorie degli eventi diritto alle borse di studio emanate dalla Regione Umbria.

L'atto che prevede lo stanziamento di ulteriori due milioni e mezzo di euro aggiuntivi per finanziare tutte le domande risultate idonee sarà approvato nella prossima seduta di Giunta di mercoledì 12 maggio, e riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione.

"Diamo così concretezza a quanto avevamo annunciato allo scadere del termine di presentazione delle richieste per le borse di studio che hanno fatto registrare un deciso successo della misura, volta ad alleviare il disagio causato dal Covid a famiglie e studenti- – ha riferito l'assessore Agabiti - Ci eravamo assunti l’impegno di reperire le risorse necessarie per l’intera graduatoria. Con l’atto che verrà approvato in Giunta mercoledì diamo corso a questo impegno andando a finanziare tutte le domande ammissibili, pari a 17 mila 031".