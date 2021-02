Scuole chiuse fino al 28 febbraio, da lunedì BusItalia fa scattare l'orario non scolastico

BusItalia cambia gli orari dei servizi di trasporto e da lunedì 22 febbraio, per la provincia di Perugia, fa scattare l’orario non scolastico (con minori corse la mattina presto e all’ora di uscita da scuola).

A causa del prolungamento dei provvedimenti di sospensione della didattica in presenza per il contenimento dell’emergenza Covid-19, le corse mattutine per il servizio scolastico non saranno effettuate ed entra in vigore l’orario non scolastico, quello che scatta in genere da giugno a settembre.