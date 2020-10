Coronavirus: a Città di Castello chiuse alcune classi a scuola. Scoperti sei nuovi casi di positività

Sei nuovi casi di positività a Città di Castello, ma anche due guariti, con un coputo finale di 36 persone positive nel territorio comunale.

Ne dà notizia il sindaco Luciano Bacchetta che parla di "numeri relativamente tranquillizzanti in un contesto regionale complesso" anche se si deve "accentuare il lavoro di tracciamento ed esercitare la massima prudenza perché in Umbria c’è stato un aumento del 250% di casi, ponendoci al quarto posto su scala nazionale".

I ricoverati sono 29, nessuno tifernate e i positivi di ieri sono tutti in isolamento domiciliare. Sono state chiuse alcune classi scolastiche in isolamento domiciliare dopo che sono stati trovati alcuni casi.

Il sindaco tifernate ha parlato anche della querelle sugli ospedali Covid: "Pantalla e Spoleto saranno ospedali Covid, pur mantenendo alcune funzioni. Noi abbiamo 30 posti, di cui 29 occupati, rimangono fuori dalla problematica Covid Gubbio e Branca. Oltre al virus continuano ad esserci anche le altre malattie - dice Bacchetta - L’organizzazione sanitaria deve fronteggiare la domanda di salute su un ampio spettro. Ribadiamo il nostro grande ringraziamento agli operatori sanitari per il lavoro svolto. Teniamo alta la guardia e rispettiamo le misure di distanziamento sociale e di igiene personale. Evitiamo spostamenti non necessari e le forze dell’ordine stanno monitorando il territorio ma quello che conta è la responsabilità personale, agire in sicurezza e osservare le precauzioni. Questa ondata autunnale è suscettibile di altre impennate" ha concluso il primo cittadino.

