Covid, Ryanair taglia i voli a gennaio: Perugia 'perde' le rotte per Londra, Palermo e Malta

Ryanair taglia i voli a gennaio, causa coronavirus e contagi in risalita, e Perugia 'perde' per quasi un mese le tratte per Londra (Stansted), Palermo e Malta. Catania resiste. Una decisione che riguarda tutta l'Italia e che impatta anche sull'Aeroporto San Francesco d'Assisi.

Secondo il sito ufficiale di Ryanair l'ultimo volo di gennaio dall'aeroporto di Perugia per Londra (Stansted) è domenica 9 gennaio. Quello successivo, prenotabile al momento, è per mercoledì 2 febbraio. Per andare a Malta, invece, l'ultimo volo è venerdì 7 gennaio. Quello succesivo è venerdì 4 febbraio. Per Palermo, infine, l'ultimo volo è sabato 8 gennaio. Il successivo è il 2 febbraio.

La rotta per Catania a gennaio diventa bisettimanale.